В Раде создали объединение за "вечные ценности": список

В Раде создали межфракционное объединение за консервативные ценности под названием Ценности, Достоинство, Семья, в которое вошли 268 депутатов из всех парламентских фракций. LIGA.net располагает списком депутатов, которые вошли в объединение.

О создании объединения 17 января объявил в Facebook депутат из Слуги народа Святослав Юраш. По его словам, "на ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов". В списке - депутаты из Слуги народа, ОПЗЖ, Батькивщины, Евросолидарности, Голоса.

Юраш процитировал манифест объединения, согласно которому, его целью является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Также консерваторы намерены создавать законы, "которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; а также популяризации и донесению широкого спектра мировой консервативной мысли до украинского интеллектуального сообщества".

У объединения, по словам Юраша, будет даже свой офис, курировать который будет депутат от СН Александр Васюк.

Сопредседателями объединения являются Святослав Юраш (СН), Олег Волошин (ОПЗЖ), Сергей Тарута (Батькивщина), Михаил Бондар (Европейская солидарность), Ирина Констанкевич (За майбутнє), Александр Ковалев (Довира), Оксана Савчук (внефракционная).

Кроме прочих, в список объединения входят: Давид Арахамия, Виктор Балога, Максим Бужанский, Андрей Герус, Александр Дубинский, Ярослав Дубневич, Илья Кива, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Вадим Новинский, Сергей Соболев, Руслан Стефанчук, Григорий Суркис, Александр Ткаченко, Нестор Шуфрич, Ярослав Юрчишин.

Ранее идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук заявлял, что основой идеологии партии является либертарианство. Как известно, либертарианством называется спектр политических философий, продвигающих идею индивидуальной свободы (в том числе легализации наркотиков и однополых браков) и минимизации размера государственного аппарата.