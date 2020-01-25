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Новости
Украина
25 января 20, 11:42
Зеленский заявил о шраме между Украиной и Россией
Владимир Зеленский
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Зеленский не уверен, что эта рана когда-то рассосется.
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией образовался большой шрам в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Об этом гарант заявил в интервью израильскому телевидению.

Зеленский констатировал, что война на Донбассе и аннексия Крыма навсегда останутся большим шрамом на взаимоотношениях между двумя странами.

 " Я чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен, - заявил президент.

При этом Зеленский заявил, что переговоры между сторонами сдвинулись с мертвой точки. В них заинтересованы обе стороны.

Он также отметил, что для стабилизации отношений с Украиной Россия должна вернуть Крым.

"Там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории, - сказал украинский лидер.

Напомним, помощник Путина Сурков уволился из-за смены курса по Украине. Сурков покинул должность помощника Путина.
bigmir.net
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