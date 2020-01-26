День рождения Зеленского:Как менялся самый молодой президент

Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 42 день рождения. Это первый день рождения Зеленского на посту главы государства. Сегодня Зеленский будет принимать поздравления не только от родных и близких, но и от других мировых лидеров.





Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. В школу пошел в 8 лет.

















Владимир Зеленский (фото из открытых источников)





С 1995 по 2000 год учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.













Владимир Зеленский (фото из открытых источников)





В 1997 году после того, как команда "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" стала чемпионом Высшей лиги КВН, Зеленский вместе друзьями создали команду "95-й квартал". При этом Зеленский был актером, сценаристом и художественным руководителем команды.

















Владимир Зеленский (фото из открытых источников)





В 2003 году "95-й квартал" уходит из КВН и добивается грандиозного успеха не только в Украине, но и за пределами страны. В этом же году Владимир Зеленский женился.

















Свадьба Владимира Зеленского (фото из открытых источников)





Через год года после свадьбы в 2004 году у Владимира и Елены родилась дочь Александра, а в 2013 году на свет появился его сын Кирилл, которому Зеленский недавно покупал подарок в магазине игрушек.













Владимир Зеленский с семьей (фото из открытых источников)





Зеленский был ведущим кулинарного шоу "Мистер Кук". При этом все свои доходы он вкладывал в телешоу "Вечерний квартал", которое вышло в 2005 году на телеканале "Интер", и было очень рейтинговым.





В 2006 году был участником шоу "Танці з зірками". Его партнершей была чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко. При этом их пара одержала победу, которая смогла обойти Влада Яму и Наталью Могилевскую.



