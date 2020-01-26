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Украина
26 января 20, 09:27
Пассажирам из Китая в "Борисполе" будут измерять температуру
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С 26 января пассажиры прямых авиарейсов из Китая будут проходить температурный скрининг в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.

Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

"Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну. Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы, 25 января, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, увеличившись за сутки на 444 подтвержденных случая заболевания.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 случаев летального исхода, говорится в сообщении ведомства.
censor.net.ua
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