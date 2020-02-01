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Новости
Украина
28 января 20, 10:00
В Украину едут тест-системы для быстрой диагностики
коронавирус
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Нынешний пятидневный срок на диагностику штамма 2019-nCoV можно будет сократить, утверждают в Минздраве

До конца этой недели или в начале следующей в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики заболевания коронавирусом из Китая. Такую новость вчера в эфире канала ICTV сообщил замглавы Минздрава Дмитрий Коваль.

Сейчас на подтверждение заболевания уханьским вирусом уходит около пяти суток, так как специфической диагностики 2019-nCoV пока нет, хотя его геном уже расшифровали.

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По словам Коваля, первым делом проходит проверка на грипп, а затем, если он не подтверждается, проверяют на тот штамм коронавируса, который уже есть в Украине. В случае, если результат отрицательный и на этот вирус, анализы отправят в Киев в одну из двух сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения лабораторий, а затем, если понадобится, - в Германию.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии. Вирус постепенно распространяется по миру. ВОЗ оценила его опасность на глобальном уровне как "высокую". LIGA.net ведет хронику по коронавирусу: читайте все новости в одном месте.
liga.net
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