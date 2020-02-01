В Украину едут тест-системы для быстрой диагностики

До конца этой недели или в начале следующей в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики заболевания коронавирусом из Китая. Такую новость вчера в эфире канала ICTV сообщил замглавы Минздрава Дмитрий Коваль.

Сейчас на подтверждение заболевания уханьским вирусом уходит около пяти суток, так как специфической диагностики 2019-nCoV пока нет, хотя его геном уже расшифровали.

Читайте также: УЧЕНЫЕ ДАЛИ КРАЙНЕ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО КОРОНАВИРУСУ

По словам Коваля, первым делом проходит проверка на грипп, а затем, если он не подтверждается, проверяют на тот штамм коронавируса, который уже есть в Украине. В случае, если результат отрицательный и на этот вирус, анализы отправят в Киев в одну из двух сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения лабораторий, а затем, если понадобится, - в Германию.