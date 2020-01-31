В Киеве выявлена сеть борделей в массажных салонах. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Главный организатор - 38-летний уроженец Днепропетровской области, который занимался обустройством мест для оказания сексуальных услуг - получал 65% прибыли. Кроме того, с помощью скрытой видеокамеры, вмонтированной в зеркало, он организовал незаконную видеосъемку клиентов, которые пользовались услугами проституток. Час развлечений с девушками стоил от 650 до 10 тыс. гривен, а прибыль за все время деятельности салонов составляла около 17 млн грн", - рассказали в полиции.

Организатору помогали жительница г. Днепр 1989 г.р., а также уроженки Запорожской области 1992 и 1995 г.р., выполнявшие роль администраторов. Двое фигурантов задержаны.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрание меры пресечения.