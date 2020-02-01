Помпео заявил об угрозе Китая в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеакалу ABC заявил, что Китай делает вещи, которые "не идут на пользу украинскому народу". Cтенограмму беседы с главой Госдепа распространила 31 января пресс-служба ведомства.





Так, на вопрос о том, обсуждал ли Помпео на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос импичмента американского лидера Дональда Трампа, госсекретарь подчеркнул, что фокус его общения был связан с вещами, "которые действительно важны для американского народа и народа Украины".





"У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда (в Украину) и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, который делает вещи, не идущие на пользу украинскому народу", - подчеркнул Помпео.





При этом госсекретарь не пояснил, что именно имел в виду.





Напомним, 30 января глава Госдепартамента США прибыл в Украину. В рамках визита он встретился с президентом Украины, министром иностранных дел Вадимом Пристайко , министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.







