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Новости
Украина
1 февраля 20, 10:06
Помпео заявил об угрозе Китая в Украине
Майк Помпео
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Глава Госдепартамента США упомянул о вызовах в связи с приходом китайских инвестиций в Украину.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеакалу ABC заявил, что Китай делает вещи, которые "не идут на пользу украинскому народу". Cтенограмму беседы с главой Госдепа распространила 31 января пресс-служба ведомства. 

 Так, на вопрос о том, обсуждал ли Помпео на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос импичмента американского лидера Дональда Трампа, госсекретарь подчеркнул, что фокус его общения был связан с вещами, "которые действительно важны для американского народа и народа Украины". 

 "У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда (в Украину) и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, который делает вещи, не идущие на пользу украинскому народу", - подчеркнул Помпео.  

 При этом госсекретарь не пояснил, что именно имел в виду.   

Напомним, 30 января глава Госдепартамента США прибыл в Украину. В рамках визита он встретился с президентом Украины, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.
bigmir.net
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