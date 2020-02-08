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Новости
Украина
8 февраля 20, 10:39
Ринок нерухомості:Чому в Україні процвітають квартирні афери
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Які нові схеми вигадали злочинці аби відібрати житло і як уберегтися від армії "чорних" ріелтерів і нотаріусів?

Шахраї ринку нерухомості. Квартирних афер - більшає. Уявіть, тільки у Києві за рік, що минув, зареєстровано майже півтори сотні справ щодо квартирного шахрайства.

Які ж нові схеми вигадали злочинці, аби відібрати житло, і як уберегтися від армії чорних ріелтерів і нотаріусів? Олена Зоріна дізнавалася.

Серце Одеси. Пішки можна дістатися до Дерибасівської і Французького бульвару. Тут кілька років тому Ірина придбала двокімнатну квартиру для себе й доньки.

"В квартире были крысы, мыши. После двух потопов, своими силами делался ремонт. А сейчас пришли мошенники, которые пытаются эту квартиру у нас отобрать".

Жахіття почалися, щойно закінчили ремонт. Під вікнами з'явилася незнайомка. Жінка, начебто, виявилася дочкою колишньої власниці помешкання.

"Она пришла со своим сожителем и сказала: деточка, давай договариваться, либо мы у тебя заберем эту квартиру", - розповідає Ірина Козенко, постраждала від квартирних аферистів.

Житло за звичайну ціну. За документами чисте, під арештом не було. У цьому переконували і ріелтори, і нотаріуси. Але ось нюанс - придбала квартиру Ірина по довіреності. Продавець племінник. А власниця, 83-річна бабуся - громадянка Росії. Та згодом з'ясувалося, довіреність - підробна.

"Она была дана по поддельному паспорту. Эта бабушка - ее не было ни к 2000 году, когда приобреталась эта квартира, ни сейчас ее не существует", - розповідає Ірина Козенко, постраждала від квартирних аферистів.

Ірина зверталася і в прокуратуру, і в поліцію. Але слідство просувається мляво. Натомість непрохані гості теж взялися діяти.

"Они пытались выкрасть ребенка со школы - чтобы я подписала все документы и отдала просто им квартиру", - розповідає Ірина Козенко, постраждала від квартирних аферистів.

На адресу жінки лунали і погрози, і звинувачення. Зрештою, злодії звернулися до суду. І там намагаються довести: що це не вони, а Ірина - шахрайка.

"Это иск, с которым мошенники пошли и обратились в суд, чтобы вернуть себе якобы украденную мной квартиру".

Центр Києва. Вулиця Інститутська. Кілька кроків до Офісу президента і парламенту. Зловмисники кинули око на одну з квартир цього будинку. У ній знайшли муміфіковані тіла двох пенсіонерів.

"Квартира залишилася порожньою, інформація попала в руки шахраям. І шахраї прийшли за цією квартирою", - зазначив Анатолій Остапенко, керівник юридичного об'єднання "Афера.Стоп".

Хто тепер є справжнім власником не знають навіть сусіди:

"2 роки тому я робив списки власників - для того, щоб збори організувати. Я можу подивитися, хто там був зареєстрований власником", - говорить Василь, мешканець будинку.

Один, власник 2 роки тому, інший - згодом. Кілька разів житло перепродавали. Схема - стара, як світ. Квартири небіжчиків - ласий шматок для шахраїв.

Це бізнес на десятки, а то й сотні тисяч доларів. Тому злодії діють зухвало, й дуже рідко відступають. До схем залучають не лише псевдородичів, "чорних" ріелторів чи нотаріусів, ба навіть - суддів і правоохоронців. На об'єкти нерухомості, а разом з ними й господарів, влаштовують справжнісіньке полювання.

Квартира на Інстутутській - це лише частина резонансної справи правоохоронців. Її розслідували майже весь минулий рік. Поліція виявила: у такий спосіб шахраї перепродали не одну квартиру. Полювали переважно на житло в центрі Києва.

"Після смерті особи, яка проживала одна, або родичі проживали досить далеко за територією України. Підроблювали документи купівлі-продажу, нібито, що померла особа за 2-3 місяці до своєї смерті продавала свою квартиру, і в подальшому - завдяки цим документам, на вже підставних осіб оформлювали право власності. І в подальшому перепродували законним набувачам", - зазначив Вадим Коломієць, заступник начальника відділення слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м.Києві.

У схемі відомо про трьох: організатора і двох його спільників. Усі вони зараз чекають на суд. Щоправда, не в СІЗО, а вдома.

"Хтось підшукував підставних осіб, хтось слідкував за померлими, хтось займався вигрузкою речей. Підбиралися підставні особи - "фунти", на яких оформлялася ця квартира по підробленим документам", - зазначив Анатолій Остапенко, керівник юридичного об'єднання "Афера.Стоп".

Група орудувала кілька років. Аферисти працювали, як конвеєр - роль кожного чітко визначена:

"Щоб цю схему реалізувати, треба: по-перше, мати відомості з БТІ, по-друге - мати відомості щодо самих договорів. Ціна такої оборудки в середньому 5-7 тисяч доларів. Це з пакетом документів і з послугами нотаріуса", - розповідає Анатолій Остапенко, керівник юридичного об'єднання "Афера.Стоп".

Цікаво, що нерухомість небіжчиків заднім числом оформлювала одна й та ж нотаріус. На яких підставах? Хочемо запитати особисто. Вирушаємо в її офіс. Але в кабінет не пускає охоронець:

"Чекайте, я запитаю - чи можна, чи ні. Чого ми самі не можемо запитати в неї? - Я ж для чого тут? - А для чого ви тут? Щоб охороняти нотаріуса? - Постійте будь-ласка!"

І за кілька хвилин повідомляє:

"Вони поїхали тільки що машиною на виклик, десь там інвалід і не може жінка сюди прийти".

Столичний район. Осокорківські дачі. Одне з місць, яке облюбували київські багатії. Височенні паркани із мармуру, за якими височіють маєтки. Поруч - Дніпро. Саме тут, за інформацією з наших джерел, будується організатор цієї гучної афери з нерухомістю. Він - шахрай, подейкують, зі стажем. В іншому суді аналогічна справа, де він - фігурант. Але попри це, чоловік на волі. У минулому правоохоронець, а нині - начальник служби безпеки однієї з приватних фірм.

Сусід каже: чоловік сюди навідується часто.

"Вчора чи позавчора я бачив його. Я з ним не розмовляю, я з ним не в контакті. Ми тут не дружимо", - говорить Анатолій, місцевий житель.

За парканом - велика територія, мисливські собаки. Але видно: тут не живуть. Будується, - каже сусід, вже років шість.

"Так, все строятся! Вы вот сюда, давайте я вам покажу. Политиков нет точно! Бизнесмены, я знаю, есть", - говорить Анатолій, місцевий житель.

Чи то після нашого візиту, чи то через цікавість громадського активіста. Але до одного з наших експертів навідалися невідомі.

"Двері сусідки, їй залили глазок, також залили глазок у мене. Порвані двері, розірвані в шмаття. Обірвані кабелі на телевізор, підключений на телефон, на інтернет".

Анатолій переконаний: це пов'язано саме з цією гучною справою. Бо суду ще не було і злодії намагаються викрутитися.

Схеми, що не викорінюються роками. Під прицілом - квартири небіжчиків, одинаків чи неблагонадійних.

"Щоб ви, як потенційний покупець, виявили всю історію об'єкту нерухомості, вам треба бути Шерлоком Холмсом і Комісаром Мегре і майором Проніним в одній особі. Це коштує від кількох тисяч гривень. Визначається "чистота" самих паперів, починаючи з дня створення нерухомості. Перемовини з сусідами", - зазначив Анатолій Топал, керівник Громадської спілки Асоціації професійних управителів нерухомістю України.

Якщо ж ні, - можна поборотися в суді. Та адвоката обирати треба ретельно!

"Об'єкт дуже привабливий і "солодкий" - квартира в Шевченківському районі міста Києва. Був підроблений заповіт", - наголосив Костянтин Татарченко, адвокат.

Цей адвокат застерігає від своїх колег-аферистів, які теж можуть бути в долі. Як в історії його клієнта: той успадкував квартиру від тітки і хотів узаконити спадщину.

"З'ясувалося, що той нотаріус, до якого він звернувся, він і був так званий "чорний". Цей нотаріус порадив йому адвоката, адвокат теж був у зговорі з цим нотаріусом. Вони зробили підробний заповіт і позначили його в реєстрі", - розповідає Костянтин Татарченко, адвокат.

Через суд адвокат оскаржив підробний заповіт. Каже - на це знадобилося 4 місяці. Але значно тяжче, - зізнається захисник, - доведеться Ірині з Одеси. Або ж іншим, хто вже є -надцятим покупцем квартири небіжчика.

"Цивільна справа може затягнутися на рік, а може й більше", - зазначив Костянтин Татарченко, адвокат.

"Я боюсь очень, что у меня отберут квартиру".

Ірина почала власне розслідування. І з'ясувала: вона не перша жертва цих аферистів:

"У них есть человек в Российской Федерации, который делает им поддельные документы. Они делают как украинские паспорта, так и российские и доверенности", - розповідає

А ще знайшла колишню співмешканку продавця її квартири. Виявилося, в неї тепер теж намагаються забрати будинок.

"Я слышала как готовятся какие-то документы, чтобы продать квартиру. Потом о какой-то девушке молодой. Работали по документам, потом видимо переключились сейчас на квартиры", - розповідає Ольга Каспер, колишня співмешканка продавця квартири.

Жінки об'єдналися і разом оббивають пороги прокуратури та сидять під кабінетами слідчих. Але чи вдасться їм дотиснути аферистів? Будемо стежити!

"У меня надежда на то, что сейчас обратит внимание на это Генеральная прокуратура".
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