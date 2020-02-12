Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.63
USD
24.42
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 февраля 20, 21:51
С чертом договорится. семь фактов об Андрее Ермаке
Андрей Ермак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Всего за восемь месяцев Андрей Ермак прошел путь от неприметного помощника президента Зеленского до главы Офиса президента.
Всего за восемь месяцев Андрей Ермак прошел путь от неприметного помощника президента Зеленского до главы Офиса президента. Вот, что о нем надо знать

Президент Владимир Зеленский сегодня, 11 февраля, уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака. Чем он занимался до назначения, какими видит отношения с Россией и в каких скандалах успел засветиться: разбор LIGA.net.

ФАКТ ПЕРВЫЙ. До Зеленского был далеко от политики. Ермак познакомился с будущим президентом Зеленским около девяти лет назад, когда 95 квартал еще работал с телеканалом Интер. Ермак тоже работал с Интером. Он рассказывал, что в тот период обеспечивал юридическое сопровождение ряда медиа групп и компаний: в числе своих клиентов называет Disney, Pixar, Universal и Интер Медиа Групп. Ермак рассказывал изданию TheBabel, что был первым юристом, который составил в Украине продюсерский контракт. Представлял интересы людей из шоу-бизнеса, кино, телеиндустрии. И даже побывал продюсером фильмов: "Правило бою" и "Межа". Единственное пересечение с политикой - в трех созывах Верховной Рады Ермак был помощником нардепа от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.

ФАКТ ВТОРОЙ. Скромный помощник с огромными полномочиями. На момент назначения Ермака помощником президента в мае-2019 его фамилия была известна в узких кругах. Для широкой публики он был просто еще одним товарищем Зеленского, которого новоизбранный президент "подтянул" в команду.

Должность помощника не предполагала больших полномочий. Но с Ермаком все вышло иначе. С середины лета он начал стремительно наращивать влияние на Банковой, в его зоне ответственности оказалась вся "международка". Уже в сентябре его называли главным переговорщиком Зеленского. Именно он организовывал и сопровождал президента в визитах в Варшаву на встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, проводил переговоры с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани."Я отвечаю за контакты с американцами, потому что так решил президент", - объяснял такую активность помощник. Уже без Андрея Богдана он сопровождал Зеленского в Ватикан, Давос и Оман. Второй сферой его влияния стали переговоры с Россией. В конце лета Ермак включился в работу нормандской четверки, а также начал курировать обмен пленными с РФ. В декабре-2019 он лично летал в Москву, откуда сопровождал вторую группу освобожденных украинцев.

Ермак влиял даже на информационную политику: вплоть до того, что "настойчиво рекомендовал" тогдашнему замглавы МИД Елене Зеркаль, которая отвечала за международные суды между Украиной и Россией, прекратить всякую медиаактивность.

ФАКТ ТРЕТИЙ. Участник газовых переговоров.  К концу года влияние Ермака уже не ограничивалось "гуманитарными" вопросами, в декабре он участвовал в газовых переговорах в Минске, и с вице-премьером Дмитрием Кулебой поставил подпись под протоколом встречи, который по сути был дорожной картой, позволившей Нафтогазу подписать новый контракт на транзит с Газпромом.  

В Кремле отметили Ермака: "Особо хотел бы подчеркнуть особую роль помощника президента Ермака, у которого хватило политической воли, решимости взять ответственность на себя и принять взвешенное, взаимоприемлемое, взаимовыгодное решение...", - заявил тогдашний вице-премьер Дмитрий Козак

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Сторонник переговоров с Кремлем. Назначение Ермака главой Офиса президента совпало с назначением в России нового заместителя главы администрации Владимира Путина. Теперь "украинским вопросом" от Кремля вместо помощника Владислава Суркова будет заниматься, нахваливавший Ермака, Дмитрий Козак. Они начали контактировать после первого телефонного разговора Зеленского с Путиным.

Ермак подтвердил, что уже встречался с Козаком после его назначения "отвественным" за украинское направление. Новый глава ОП комплиментарно отзывается о Козаке: "Мне кажется, он больше настроен на диалог (чем Сурков - ред)... У нас было конструктивное общение... У меня достаточно позитивное (впечатление - ред)".

Козак находится под санкциями Европейского Союза и США из-за своей прямой причастности к аннексии Крым.

В одном из последних интервью Ермак заявил, что уже на следующую встречу в нормандском формате Украина может выйти с новым пакетом договоренностей, которые включают в себя проведение местных выборов в оккупированном Донбассе. Он подчеркнул, что контроль над границей в день выборов принципиальное условие украинской стороны.

Ермак хорошо понимает реальную ситуацию на Донбассе и наращивает влияние в регионе. По данным собеседников LIGA.net среди депутатов Слуги народа, Ермак лоббировал назначение губернаторов Донецкой и Луганской областей. Публично в интервью ТСН это подтверждал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: "Рекомендовал меня Андрей Ермак, а общался я с президентом. Затем стандартная процедура".

ФАКТ ПЯТЫЙ. Большой бизнес. В разные годы Ермак был соучредителем и менеджером десятков компаний и объединений. Бизнес Ермака был сконцентрирован в трех направлениях: юридические услуги, дистрибуция фармацевтических препаратов и кинопроизводство. После прихода во власть он начал постепенный выход из бизнеса в пользу партнеров или менеджмента фирм.

ФАКТ ШЕСТОЙ. Фигурант двух скандалов. Уже в должности помощника президента Ермак стал фигурантом двух расследований. Первое сняли журналисты программы "Схемы" Радио Свобода. Ермак и его отец оказались бизнес-партнерами российского банкира Рахамима Эмануилова. Через Интерпромбанк тот связан с членом партии Единая Россия и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым, зятем заместителя аппарата правительства России Сергеем Приходько. А через религиозную общину - с однокурсником Путина Ильхамом Рагимовым.

Ермак на это ответил, что Эмануилов - старый знакомый его отца, и он просто помог ему с регистрацией двух компаний - Интерпромфинанс Украина и М.Е.П. Одна из них за эти годы не вела деятельности, вторая - заработала около 40 млн грн.

Второе: Ермак до сих пор числится соучредителем еще одной компании - Интерпромфинанс-Безопасность. По информации канала Прямой, второй соучредитель компании – компания Сарыч, которая владеет пансионатом в бухте Ласпи. После аннексии Крыма, она сменила регистрацию и владельцев. Новым собственником Сарыча стали люди из окружения Аркадия Ротенберга - одного из друзей Владимира Путина.

Ермак назвал это расследование информационной атакой. К компании Сарыч он "не имеет отношения и не несет ответственности за деятельность этого юрлица или его бенефициаров", - заявил Ермак Бабелю. 

ФАКТ СЕДЬМОЙ. И в оборонке Ермак тоже есть. 7 октября  Владимир Зеленский назначил Ермака членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром. В оборонно-промышленном комплексе трудится один из его бизнес-партнеров - Денис Шарапов. За три дня до назначения Ермака в Укроборонпром Шарапов перешел с должности замдиректора Укробонсервиса на аналогичную позицию в Укрспецэкспорт. До середины 2018 года вместе с Ермаком и Эманулиловым он числился совладельцем компании Международное агентство по вопросам собственности. Затем все они вышли из числа учредителей, а фирму переименовали. Новое название - Медийная группа Европейского партнерства.

Сейчас в сотрудничестве со словацкой Wandal Production Медийная группа Европейского партнерства снимает исторический сериал "Славяне" для канала 1+1. Министурство культуры в октябре 2018-го выделило на съемки 25 миллионов гривень. 
liga.net
Ещё по теме:
Главный переговорщик Зеленского. Кто такой Андрей Ермак?
Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории"
В Украине есть политики, которым невыгодно завершение войны
Власть признает, что допускает ошибки – Ермак
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Экс-депутат Рады просит в Германии политического убежища
noimageБудет несколько обменов пленными, - Зеленский
noimageЕрмак - покоритель ОП и обвинитель Порошенко
noimageОсвобожденным из плена украинцам нашли работу и жилье
noimageВерещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа"
Лента новостей