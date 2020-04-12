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12 апреля 20, 13:41
В Раду внесли проект изменений в госбюджете
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В Верховную Раду внесли проект изменений в госбюджете, предусматривающий создание Фонда по борьбе коронавирусом.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. Текст законопроекта и сопроводительные документы опубликованы на сайте парламента.

Проект подан депутатами фракций Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

По данным сравнительной таблицы, доходы бюджета предлагается сократить с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, расходы - увеличить с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.

Граничный дефицит бюджета может увеличиться с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, лимит госдолга - с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предполагает создание Фонда борьбы с коронавирусом, который составит 64,7 млрд грн. Из него будут финансироваться меры против эпидемии, закупка оборудования, помощь медикам, пенсионерам и потерявшим из-за карантина работу.

Предлагается увеличить финансирование Минздрава: он получит 15,8 млрд грн на программу медобслуживания и около 920 млн грн на развитие системы экстренной медпомощи.

Источник: https://news.liga.net/
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