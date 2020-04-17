Страсна п’ятниця: що категорично не можна робити

Страсна п’ятниця у 2020 році випала на 17 квітня. Завтра — найсуворіший день Великого посту.







В цей день у церкві під час богослужіння з вівтаря виносять Плащаницю і встановлюють в центрі храму на постаменті, який прикрашений квітами. Цього ж дня ввечері в церкві відбувається друга служба, коли Плащаницю обносять навколо храму.

Додому з церкви прийнято приносити 12 палаючих свічок й дати їм догоріти повністю. У народі кажуть, що це принесе родині матеріальне благополуччя, успіх та радість.



Старший викладач кафедри богослов’я і філософії Київської православної богословської академії, кандидат богословських наук, диякон Православної церкви України Михайло Омелян розповів, що потрібно знати про Страсну П’ятницю. Про це він повідомив НАРОДНІЙ ПРАВДІ.





“Наступний день Страсної седмиці (після Чистого Четверга, – ред.) Велика п’ятниця. Церква згадує про розп’яття Ісуса Христа і смерть на хресті, субота – це поховання тіла, але душею Спаситель зійшов у пекло і вивів з нього душі праведників. Неділя- Воскресіння , яке і нам дає впевненість у житті вічному”, – зазначив Омелян.





Як відомо, в Страсну п’ятницю дотримується суворий піст, не можна займатися важкою працею, веселитися, ходити в гості, влаштовувати гучні вечірки Заборонено виконувати роботи по дому, шити, в’язати. Прибирання потрібно завершити в Чистий четвер.





Прикмети на Страсну п’ятницю:

- Якщо небо в ніч на п’ятницю зоряне й ясне — до гарного врожаю зернових культур. - Якщо весь день дощить і небо хмарне — багато бур’яну буде.

Нагадаємо, сьогодні — Чистий четвер , один із важливих днів Страсного тижня напередодні Великодня за православною традицією.





