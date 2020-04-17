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Новости
Украина
17 апреля 20, 10:26
Освобожденные из плена боевиков украинцы сообщают о пытках
пленные
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В Офисе генпрокурора сообщили о подготовке материалов для Международного уголовного суда
Большинство украинцев, освобожденных сегодня из плена боевиков на Донбассе, сообщают о пытках и насилии, которые применяли к ним участники незаконных формирований. Об этом заявил начальник департамента Офиса генпрокурора Юрий Рудь, сообщает пресс-служба офиса.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - сказал он.

Прокурор отметил, что Офис генпрокурора работает со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Международный уголовный суд. Также виновные будут привлечены к ответственности в Украине, сказал Рудь.

За шесть лет вооруженной агрессии РФ установлено более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе, сообщили в прокуратуре. Более 3500 человек были противоправно лишены свободы. В отдельных местах в нечеловеческих условиях одновременно содержались от 200 до 300 человек.

16 апреля произошел обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационными администрациями РФ в Луганске и Донецке: в Украину вернулись 20 граждан. 

Источник: https://news.liga.net/
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