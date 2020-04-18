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18 апреля 20, 12:06
В Житомирской области пожары перекинулись на села. ВИДЕО
пожар
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В Житомирской области продолжают бушевать пожары. В частности лесной пожар перекинулся на село Островы Овручевского района.

Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы жуткие кадры пожаров.

Видео опубликовано на канале "ГляделкаUA" и называется: "Пожары уже никто не тушит. Очевидец пожаров под Житомиром. Село Островы Овручевского района"
censor.net.ua
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