Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы жуткие кадры пожаров.
Видео опубликовано на канале "ГляделкаUA" и называется: "Пожары уже никто не тушит. Очевидец пожаров под Житомиром. Село Островы Овручевского района"
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В Житомирской области пожары перекинулись на села. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы жуткие кадры пожаров.
Видео опубликовано на канале "ГляделкаUA" и называется: "Пожары уже никто не тушит. Очевидец пожаров под Житомиром. Село Островы Овручевского района"
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