Кабмин продлит карантин, но смягчит его на этой неделе

Кабинет министров намерен продлить карантин, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, однако смягчит некоторые меры уже на следующей неделе. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он пояснил это тем, что Кабмин получил расчеты Академии наук, по которым ожидаются два пика эпидемии коронавируса в Украине: в конце апреля и между 3-8 мая.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - сказал он.



