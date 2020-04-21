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Новости
Украина
20 апреля 20, 23:49
Кабмин продлит карантин, но смягчит его на этой неделе
Денис Шмыгаль
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По словам премьера Шмыгаля, в Украине ожидается два пика эпидемии коронавируса, а потому карантин, скорее всего, продлят

Кабинет министров намерен продлить карантин, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, однако смягчит некоторые меры уже на следующей неделе. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он пояснил это тем, что Кабмин получил расчеты Академии наук, по которым ожидаются два пика эпидемии коронавируса в Украине: в конце апреля и между 3-8 мая.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - сказал он.

Минздрав ранее прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. В ведомстве заявляли, что вопрос о смягчении карантина будут решать через пять-семь дней после Пасхи. 

Сегодня Кабмин доложил президенту Владимиру Зеленскому, что пик ожидается в начале мая.
По словам Шмыгаля, "антикризисные меры по поддержке экономики" начнут вводить после его прохождения.

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liga.net
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