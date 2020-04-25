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Новости
Украина
25 апреля 20, 12:10
За что Кабмин уволил Нефедова и Верланова
Кабмин
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Руководители ГНС и ГТС Сергей Верланов и Максим Нефедов были уволены по причине профессиональной некомпетенции и «утраты доверия людей».

 Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что руководители налоговой (ГНС) и таможни (ГТС) Сергей Верланов и Максим Нефедов были уволены по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей и утраты доверия людей.

По словам министра, даже в докризисные времена Нефедов с Верлановым не справлялись с возложенными на них заданиями, поэтому в нынешней обстановке их пребывание на должностях несло угрозу финансовой безопасности страны.

«Они утратили доверие людей и должны были уйти», ‒ заявил министр, добавив, что члены Кабмина проголосовали за отставку единогласно.

Марченко также сообщил, что временно исполнять обязанности главы ГТС будет Игорь Муратов, а ГНС ‒ Михаил Титарчук. По его данным, «полноценные» руководители двух ведомств будут назначены уже в ближайшие дни.

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Напомним, 6 февраля 2020 года сообщалось, что в Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке.
Fraza.ua
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