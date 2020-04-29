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Украина
26 апреля 20, 12:15
В Киеве за сутки 29 случаев коронавируса, один человек умер
скорая
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В Киеве с начала эпидемии коронавируса - 1188 случаев COVID-19, за сутки один человек умер, выявлено 29 заболевших

В Киеве за сутки выявлено 29 случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в Киеве подтверждено 1188 случаев COVID-19. Из 29 заболевших за последние сутки семеро были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

С начала вспышки коронавируса в столице 22 летальных случая, один человек скончался за последние сутки, 60 человек выздоровело.

В трех областях Украины за сутки выявлено более 40 случаев коронавируса. На 09:00 26 апреля в Украине зарегистрировали 8617 случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов умерло, выздоровели 840 человек.
liga.net
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