Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.42
USD
27.03
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 апреля 20, 15:13
Вятровича допросили о растратах на форуме по Голодомору
Вятрович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывшего главу института Нацпамяти подозревают в растратах при организации форума по Голодомору.

В Госбюро расследований состоялся допрос нардепа от Евросолидарности, бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятрович по делу о растратах на форуме по Голодомору, сообщает PavlovskyNEWS во вторник. 28 апреля.

"Я надеюсь, что мои выразительные свидетельствования дали понять, что для того, чтобы проводить это дело - вообще нет никаких оснований", - говорит Вятрович.

Он считает, что следователь зря тратил время, составляя десятки страниц этого дела.

Вятрович также заявил, что дело открыто по заявлению народного депутата Максима Бужанского, который заподозрил Вятровича в сговоре с кейтеринговой фирмой, обслуживающей банкет по случаю 85-летия Голодомора.

Вятрович пришел на допрос в ГБР по делу о растратах при проведении форума по Голодомору
Korrespondent
Ещё по теме:
MH17. Прокуратура Нидерландов отреагировала на слова Цемаха
Кремленологи озадачены после рейда в Физическом институте
Против моряков дел нет: ГБР о событиях в Керченском проливе
Наемники РФ передали неизвестное тело без органов. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Экс-министр обороны:Ситуация с нефтью – шанс вернуть Донбасс
noimageКабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
noimageКак Украина выйдет из карантина. Пять этапов
Лента новостей