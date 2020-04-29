Вятровича допросили о растратах на форуме по Голодомору

В Госбюро расследований состоялся допрос нардепа от Евросолидарности, бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятрович по делу о растратах на форуме по Голодомору, сообщает PavlovskyNEWS во вторник. 28 апреля.

"Я надеюсь, что мои выразительные свидетельствования дали понять, что для того, чтобы проводить это дело - вообще нет никаких оснований", - говорит Вятрович.

Он считает, что следователь зря тратил время, составляя десятки страниц этого дела.

Вятрович также заявил, что дело открыто по заявлению народного депутата Максима Бужанского, который заподозрил Вятровича в сговоре с кейтеринговой фирмой, обслуживающей банкет по случаю 85-летия Голодомора.