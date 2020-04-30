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Новости
Украина
30 апреля 20, 12:09
Выделено 1,6 млрд грн помощи для ФОПов, имеющих детей
дети
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Кабинет министров выделил средства в сумме 1,6 миллиарда гривен из фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей (ФОП), избравших упрощенную систему налогообложения, которые относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную, передает Цензор.НЕТ.

"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики", - цитирует пресс-служба Лазебную.

Министр уверена, что в ближайшее время, после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, программа полностью заработает. Такое решение правительства позволит произвести выплаты помощи на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей ФОПов.

В министерстве также напомнили, что, согласно постановлению правительства "некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которое было принято 22 апреля, пособие на детей физлицам-предпринимателям, относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 гривень, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривень).

Отмечается, что выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены.
censor.net.ua
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