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Новости
Украина
2 мая 20, 18:04
Украину ждут 10 лет засухи и ураганы
засухи
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Неурожай грозит ростом цен на картофель, овощи и хлеб отечественного производства.

Из-за малого количества осадков в этом году могут вырасти цены на украинские хлеб, картофель и овощи. Изменение климата привело и к тому, что под Нежином Черниговской области плодородная земля превратилась в прах.

- В Черниговской области, под Нежином, земля превратилась в сухой песок. В этом виновны и фермеры, арендаторы земель. Они тут пахали, выращивали растения, которые сильно обедняют почву – подсолнечник, рапс – а когда земля перестала плодородить, просто ее бросили. От земли остались только минеральные составляющие. И этот песок разносится по округе, - рассказал OBOZREVATEL эколог Александр Соколенко

Преподаватель Киевского национального университета Сергей Снижко считает, что если так дальше пойдет, то нужно будет пересматривать локации для выращивания пшеницы и других культур - смещаться на север.

- Это касается и деревьев. В Полесье, например, гибнет сосна, - отметил он.

Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова уверенна, что в течение 10 лет в Украине продолжатся засуха, штормовые ветра и резкие перепады температур.

- Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Раньше перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит из верхних слоев атмосферы, - сказала эксперт.

2020 год будет неурожайным

Цена на продукты, по предварительным оценкам, увеличится на 10-15%.

- Уже сегодня есть четкое понимание того, что из-за погодных условий этот год будет неурожайным. Мы будем иметь жаркое и засушливое лето. По предварительным оценкам урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно, - считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В то же время экономист Борис Кушнир спрогнозировал, что в случае существенного потепления вырастут траты на электроэнергию из-за кондиционеров и уменьшится количество дешевой электроэнергии, так как уровень воды в реках будет падать, и у ГЭС не будет возможности вырабатывать дешевую электрику.

Из-за обмеления рек крупные города могут испытывать недостаток питьевой воды, а бизнесу придется серьезно вкладываться в системы орошения.

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kp.ua
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