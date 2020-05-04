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Новости
Украина
4 мая 20, 10:28
Обладминистрация оспорит в суде отмену карантина в Черкасса
черкассы
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ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу

Черкасская облгосадминистрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения горисполкома об ослаблении карантина в городе.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

В частности, в заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ №211 от 11 марта 2020 года, постановлении №14 от 27 апреля и протокола №21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля.

"Вместе с тем Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан", — информируют на сайте администрации.

Напомним, 30 апреля городской исполком существенно ослабил карантин в Черкассах. Это позволило в городе открытие ряда магазинов, парикмахерских, мастерских, летних площадок и посещение парков. Уже вечером исполком отказался отменить свое решение, хотя оно и противоречит постановлению Кабмина.


1 мая полиция открыла по этому факту уголовное производство, поскольку оно противоречит постановлению Кабинета министров. Вскоре мэру Черкасс Анатолию Бондаренко и членам исполкома вручили повестки на допрос в полицию.

Это решение властей Черкасс раскритиковать министр здравоохранения Максим Степанов, заявив, что оно может привести к катастрофическим последствиям. Впоследствии с критикой выступили и черкасские медики, которые призывали людей оставаться дома.

Также Бондаренко пригрозил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

После ослабления карантинных мероприятий "пламенный привет" мэру Черкасс передал во время обращения к украинцам и президент Владимир Зеленский, попросив не путать децентрализацию с автономией.

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Delo
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