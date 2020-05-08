Зеленский назначил Саакашвили и определил его обязанности

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ президент подписал 7 мая, сообщает пресс-служба ОП.

"Верю, что он (Саакашвили, - ред.) сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - сказал Зеленский.

Этим же указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем главы Исполнительного комитета реформ.

Справка.

Также документом вносятся изменения в указы о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и в положение о Национальном совете реформ, сообщили в ОП.

Согласно этим изменениям, глава комитета и его заместитель работают на общественных началах. Они могут быть назначены советниками президента.

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В документе также определены функции главы комитета:

- инициирует заседания Национального совета реформ и рассмотрение на таких заседаниях вопросов по отдельным направлениям реформ;

- обеспечивает по отдельным направлениям реформ выполнение задач, возложенных на комитет;

- представляет комитет во взаимодействии с другими органами, предприятиями и организациями;

- представляет по поручению Национального совета реформ решение Национального совета реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и СМИ;

- разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности Национального совета реформ, комитета;

- образует рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, формирует персональный состав таких групп и принимает решение по определению их руководителей.

Заседания комитета должны проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.





24 апреля в Слуге народа заявили, что на эту должность у Саакашвили нет поддержки большинства фракции.





