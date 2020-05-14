Карантин будет до создания лекарства, - Шмыгаль

В Украине карантин продолжится до тех пор, пока не будет найдено лекарство от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Раде в среду, 13 мая.

Как заметили депутаты, чиновнику со служебным авто и водителем легко говорить о ситуации с общественным транспортом, миллионы же украинских граждан не имеют возможности передвигаться свободно. Владельцы малых бизнесов в условиях потерь дохода должны обеспечивать подъезд своих сотрудников на место работы.

Шмыгаль указал на графики заболеваемости в Украине и других европейских странах. По словам премьера, Украина идет по сценарию Польши, где из карантина выходят умеренно, чтобы не допустить ситуации как в Испании и Италии.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что Шмыгаль также отреагировал на протесты перевозчиков. Перевозчики проводят масштабную акцию протеста в центре Киева с требованием разрешить работать.