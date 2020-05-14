Карантин не остановит заробитчан. Железный занавес в прошлом

С начала карантина тема трудовой миграции не пропадает из лент новостей. Кабмин разрабатывает программу поддержки для "заробитчан", чтобы задержать их в Украине, но они все равно едут на сезонные работы. Одни умудряются добираться наземным транспортом с помощью нелегальных перевозчиков, другие – ждут чартерного рейса от работодателя.





Госполитику в этой сфере сложно назвать последовательной. Сначала в Кабмине отрицали возможность "рабочих" чартеров, потом дали добро на вылет в Финляндию и Британию. Затем снова обнулили все договоренности. Сейчас говорят, что лететь можно, но есть условия: легальное трудоустройство, медицинские гарантии и нормальные условия работы.





Трудовая миграция никогда не была чьей-то персональной зоной ответственности, это был хаотичный процесс, который сейчас нуждается в "системе", признался глава МИД Дмитрий Кулеба. Заняться ей премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадиму Пристайко.





Как COVID-19 и кризис повлияют на трудовую миграцию, нужно ли отстаивать интересы украинских трудовых мигрантов за границей и почему они до сих пор не пользуются социальным и пенсионным страхованием? Об этом LIGA.net пообщалась с главным научным сотрудником Национального института стратегических исследований Еленой Малиновской. Пообщаться с ней LIGA.net посоветовали в научных кругах, где Малиновскую называют лучшим экспертом по вопросам трудовой миграции.





- Начнем с последних новостей. Польша готовит серию чартерных рейсов из Украины для украинских работников. Со скандалом заробитчан перевезли в Финляндию, Великобританию. Поясните, насколько дешевой должна быть рабочая сила, чтобы государство в период кризиса привлекало чужих работников и даже организовывало чартеры. Можете объяснить логику?





- Мигранты не составляют конкуренцию местным работникам. Работа, которой занимаются украинские заробитчане – в основном это агросектор, строительство, уход за больными и престарелыми, не престижна среди местных жителей Британии, Финляндии, Польши. Занять их местные не согласятся даже в период кризиса.





Она также относительно менее оплачиваема. Как правило, мигранты соглашаются на минимальную зарплату в этих странах, так как она в разы выше, чем в Украине. А престиж для них определяется величиной суммы, которую они привозят домой.





Карантин и мировой кризис – уникальная возможность для Украины и любой страны-донора трудовых ресурсов отстоять свои интересы. Как правило, условия на международном рынке труда диктует принимающая страна. Сейчас есть возможность договариваться о гарантиях для заробитчан, условиях перевозки, карантина, социальной защиты, медицинской помощи и т.д. Этой возможностью стоит воспользоваться.





- Как грамотно отстаивать свои интересы? И при этом избежать "железного занавеса"?





- "Железные занавесы" в глобализованном мире уже невозможны. Даже карантин, хоть и ограничил мобильность трудовых мигрантов, но не прекратил совсем.





- Что мешает Украине договориться с принимающими странами - кто лечит трудовых мигрантов, кто им платит пенсии? Это ведь нормальная практика международных договоров о налогообложении.





- Украина уже является стороной ряда межгосударственных соглашений о трудоустройстве, о социальном и пенсионном обеспечении.





Но они малоэффективны, и поэтому практически не действуют. Единственное соглашение о трудоустройстве, которое действительно работало, было с Чехией.





Как? Чешские работодатели обращались в госструктуры Чехии, те связывались со службой занятости в Украине, которая подбирала кандидатов и направляла информацию о них в Чехию. Если работодатели соглашались их нанять, документы снова проходили по той же цепочке. Механизм оказался громоздким, процедура - длительной. Поэтому чешская сторона, в конце концов, договор приостановила.





Вы правы, соглашения о социальном и пенсионном страховании тоже очень нужны. Тогда каждая сторона платит свою часть пенсии, но страховой стаж трудового мигранта суммируется. Такие соглашения подписаны с Чехией, Словакией, Испанией, Португалией, Польшей, странами Балтии. Но далеко не все украинские мигранты могут воспользоваться этими нормами.





- Почему?





- Либо из-за незнания, либо из-за сложности реализации и бюрократии. В большинстве этих случаев заробитчанам нужно сопровождение юриста.





- Вернемся к эпидемии. Пандемия коронавируса – это не только закрытые границы, но и кризис. Как себя поведут трудовые мигранты и страны-доноры, когда границы откроются, а кризис останется?





- Проведем аналогию с мировым кризисом 2008-2009 гг. Тогда ряд стран, столкнувшись с экономическими трудностями и ростом безработицы, пытались стимулировать мигрантов выехать на родину, оплачивали дорогу, выдавали помощь. Так, например, поступали Чехия, Испания. Но эти попытки почти не принесли результата.





Вместе с восстановлением экономики мигранты опять выезжали на заработки. Такая же история, вероятно, повторится с Украиной. Что будет в ближайшие годы, зависит от того, насколько глубоким будет экономический кризис, вызванный пандемией.





Если в странах назначения выход из кризиса будет успешным, а в Украине продолжится рецессия, миграция не только возобновится, но и активизируется.





- За время карантин в Украину вернулись 650 000 человек. Сказать, сколько их них трудовые мигранты – сложно. Можно как-то оценить, сколько их примерно?





- Оценить, сколько трудовых мигрантов вернулось - невозможно, эту цифру никто не фиксирует. Сейчас наблюдаем не столько возвращение трудовых мигрантов из-за границы, сколько невозможность выезда на сезонную работу.





Кто вернулся? В основном это те, у кого заканчивались контракты и срок документов на пребывание за рубежом, а также те, кто собирался вернуться, а кризис только подтолкнул к этому.





Не возвращаются мигранты, которые имеют длительное разрешение на проживание. Если они теряют работу, то имеют право на социальную помощь наравне с гражданами стран пребывания. Эта категория мигрантов предпочитает пережить трудные времена за границей, где ситуация, как правило, более благоприятная, чем на родине.





- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже анонсировал открытие новых рабочих мест в рамках программы "Большое строительство". Для "возвращенцев" разрабатывают доступные кредиты. Насколько эти меры смогут помочь справить с проблемой миграции? Что делать государству?





- Как я понимаю, эти программы направлены не только на трудовых мигрантов. И это правильно.





Специальные программы для мигрантов нужны, но они не должны иметь характер привилегий. Важно, чтобы заработанные за границей деньги не проедались, использовались в интересах и мигрантов, и общества в целом.





- А есть успешные модели подобных инвестиций?





- Классическим стал пример Мексики, около 10% населения этой страны выезжает на работу в США. В Мексике действует система, получившая название 1+3.





Общины, откуда выезжают мигранты, предлагают трудовым мигрантам профинансировать определенные проекты, в которых они заинтересованы. Например, открыть магазин или амбулаторию, в которых нуждается община. Если мигрант вкладывают свои деньги в бизнес, на каждый его доллар Мексика добавляет один доллар из госбюджета, еще один – из бюджета штата и один из муниципального бюджета. В итоге, в выигрыше остаются все.





Похожая схема несколько лет работает в Молдове. Там каждый лей государственных денег, потраченный на поддержку бизнес-начинаний мигрантов или членов их семей, привлек в экономику 3 лея заработанных за рубежом.





- Денис Шмыгаль говорил, что зарплата в 600 у.е. в Украине для тех, кто за границей зарабатывал 1000 у.е., станет поводом не возвращаться на заработки. Так ли это? Какая разница в зарплатах является критичной для возвращения на родину?





- Не думаю, что есть критичная цифра. Дело не только в зарплате. Трудовая миграция стала образом жизни. Почему? Потому что не хлебом единым. Людей прельщает личная и общественная безопасность, правопорядок, продуманная городская инфраструктура и всевозможные удобства страны пребывания, которыми они не пользовались дома.





Я была знакома с украинкой, которая трудилась в итальянской семье, по украинским меркам она не зарабатывала за границей большие деньги. Когда ее спрашивали, почему она не хочет вернуться на родину, она отвечала, что в Италии ей не только платят деньги, но и благодарят.





- Достигла ли Украина миграционного пика? Когда и что после этого наступает?





- Пик был в 2015-2016 годах из-за войны на Востоке Украины. Если в 2013 году польские работодатели заявляли о намерении временно нанять примерно 300 000 украинцев, то в результате войны и экономического кризиса в Украине число таких заявлений достигло 1,7 млн.





Но вместе с восстановлением экономики в Украине стабилизировалась и ситуация с миграцией. В 2018-2020 гг. она сокращалась. После карантина, как я уже говорила, есть все шансы, что трудовая миграция увеличится.





Кризис 2008-2009 гг. показал, что странам выгодно сохранять трудовых мигрантов, ведь для восстановления экономики необходима рабочая сила. Поэтому неудивительно, что многие страны готовы тратиться на чартерный рейсы для ее доставки. Это малая жертва, на которую они могут пойти.





- Да, но одно дело экономически развитые Британия и Финляндия. Другое дело Польша. Мои коллеги из Варшавы считают, что роль украинских заробитчан в экономике Польши переоценена, а организация рейсов для них - это маловероятный сценарий. Во-первых, половина аграриев не так богаты, чтобы отправлять чартеры. Во-вторых, это против духа национал-популизма.





- Во многих европейских странах, в том числе в Польше, присутствует антиэмиграционная риторика. Но слова - одно, а дела – другое. Бизнес нуждаются в мигрантах. Ряд ассоциаций работодателей в Польше обращались к властям с просьбой задержать украинцев, создать для иностранных трудовых мигрантов условия в карантин. Их создали. Так, тем, у кого заканчиваются документы на пребывание, разрешено оставаться в стране на весь срок карантина плюс 30 дней после его завершения. Тем, кто лишились работы, согласно трудовых договоров, выплачивают 80% зарплаты, а тем, у кого договоры подряда – 80% минимальной зарплаты.





Если вспомнить начало 2000-х, у Польши были крупные проблемы с оттоком собственной рабочей силы в страны ЕС, вдобавок она столкнулась с демографическим кризисом. Привлечение рабочей силы извне – стало спасительным кругом.





Нацбанк Польши подсчитал, что за пять лет украинские трудовые мигранты обеспечили 13% роста ВВП страны. Польша единственная страна ЕС, которая избежала рецессии во время мирового экономического кризиса 2008 — 2009 годов. На протяжении 28 лет она демонстрирует постоянный экономический рост. И существенную роль в этом росте все-таки сыграли украинские трудовые мигранты.





- Тогда выходит, при такой низкой рождаемости и активной эмиграции, нам придется пройти тот же путь, что прошла Польша в начале 2000-х. Опыт Канады, CША, Польши показывают - если привлекать рабочую силу извне и управлять миграцией, то экономика растет. У Украины есть перспективы в этом отношении?





- Никаких перспектив. Украина не является экономически привлекательной страной даже для беженцев. А главное, наше законодательство отобьет охоту у любого человека приезжать на легальную работу в Украину. Для официального трудоустройства иностранца, работодателю нужно назначить ему зарплату десятикратно превышающую минимальную. В то время как большинство мигрантов, как правило, занимают непривлекательные для местного населения рабочие места, их зарплата не может в несколько раз превышать среднюю по стране. Разумеется, если речь не идет о выдающихся ученых или звездах футбола. Но таких единицы.



