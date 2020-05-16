Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.84
USD
26.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 мая 20, 09:01
Половина комитетов Рады забраковали программу Кабмина
ВРУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Программу правительства на доработку отправил комитет по евроинтеграции. Подобные решения приняли уже 12 комитетов.

Комитет Верховной рады по евроинтеграции отправили на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Facebook.

"Комитет евроинтеграции ... отправил программа правительства на доработку. Более половины (12 из 23) комитетов ВРУ отправили правительство переписывать свой "реферат". Счет 12:0", - написал он.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу деятельности в начале апреля. Тогда Шмыгаль назвал два главных приоритета программы: преодоление рисков для жизни и здоровья граждан, а также восстановление экономического роста.

Позже Шмыгаль обнародовал подробности плана своей деятельности.
Korrespondent
Ещё по теме:
В ВР появилась новая депутатская группа и новый слуга народа
"Это были не голоса фермеров". Зеленский осудил столкновения
Рада приняла закон о следственных действиях над нардепами
В Раде создали объединение за "вечные ценности": список
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Из США в Борисполь вылетел рейс с украинцами
noimageЗа минувшие сутки двое украинских воинов ранены
noimageКак оздоровить легкие – древние рецепты Киевской Руси
Лента новостей