Половина комитетов Рады забраковали программу Кабмина

Комитет Верховной рады по евроинтеграции отправили на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Facebook.

"Комитет евроинтеграции ... отправил программа правительства на доработку. Более половины (12 из 23) комитетов ВРУ отправили правительство переписывать свой "реферат". Счет 12:0", - написал он.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу деятельности в начале апреля. Тогда Шмыгаль назвал два главных приоритета программы: преодоление рисков для жизни и здоровья граждан, а также восстановление экономического роста.

Позже Шмыгаль обнародовал подробности плана своей деятельности.