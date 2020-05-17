Зеленский и Ермак посетили "Биківнянські могили". Фото

Владимир Зеленский в День памяти жертв политических репрессий, установленный во время президентства Виктора Ющенко, посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Биківнянські могили" в Деснянском районе Киева. Президента сопровождал глава его Офиса Андрей Ермак. Зеленский возложил цветы к братской могиле и к памятному знаку польских захоронений, установил лампаду у центрального монумента мемориала.

- Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы. В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом, - цитирует Зеленского пресс-служба.









День памяти жертв политических репрессий отмечается в Украине в третье воскресенье мая, согласно указу президента Виктора Ющенко 2007 года "О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов".

Быковнянское захоронение (на территории поселка Быковня) жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. В течение 1937-1941 годов это был спецучасток НКВД УССР для тайного захоронения, говорится на сайте заповедника. Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, но, по мнению историков, может составлять от 20 до 100 тысяч человек. На сегодня установлены фамилии более 18,5 тысяч человек, похороненных в Быковне, научные поиски продолжаются. Наибольшее число расстрелов приходится на 19 мая 1938 года - за эту ночь расстреляли 563 человека. Среди похороненных в Быковне - художники, писатели, ученые, режиссеры, церковные деятели. В 2012 году открыт Международный мемориал жертвам тоталитаризма 1937-1941 годов, который состоит из двух частей: Украинского Мемориала и польского военного кладбища.









17 мая 2020 года из-за карантина вход на территорию заповедника открыт с 12:00 до 19:00 для при условии наличия средств индивидуальной защиты (масок или респираторов) и соблюдения социальной дистанции. Пресс-служба СБУ напомнила, что сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн.









- Коллекция о судьбе "расстрелянного возрождения" показывает, как скрывалась правда. Например, точная дата расстрела украинского режиссера Леся Курбаса - 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м. И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появится вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления, - говорится в сообщении.