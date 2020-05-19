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Новости
Украина
19 мая 20, 09:53
Гордон: видео с Гиркиным было сделано "в содружестве с СБУ"
Гордон
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Журналист заявил, что флешки с записями были отправлены в Гаагу.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его видеоинтервью с так называемым с "министром обороны" "ДНР" Игорем Гиркиным и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской были сделаны "в содружестве с украинскими спецслужбами". Об этом сам Гордон заявил в ролике, который был опубликован на его "Ютуб"-канале.

- У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который известен своей украинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина. Многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором. Сейчас под моим офисом продолжается акция неопознанных объектов, которые протестуют против так называемого протаскивания в украинское общественное и журналистское пространство сепаратистов и террористов. Теперь для понимающих и для умных говорю официально: интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами, - отметил журналист.

По его словам, еще "никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с их участием на территории Украины".

- Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе. Только что первый замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность мне за помощь Украине в расследовании громких дел, - сказал Годон.

Журналист также потребовал публично извиниться перед ним тех, кто оскорблял. А протестующих призвал убрать брошенный у дома мусор.

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Интервью вышло вечером 18 мая. После него Годон отметил, что Гиркин (Стрелков) признался: 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в апреле 2014 года в реке Торец под Славянском. Также Гиркин сказал, что причастен к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять "флаг" "ДНР" со здания мэрии.

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Украинские силовики и СБУ обещали провести проверки видео, опубликованных Гордоном. И отметили их ценность для расследования преступлений.
kp.ua
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