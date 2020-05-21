Чьи вышиванки носят Владимир и Елена Зеленские?

Известный в Украине производитель вышиванок Etnodim подвергся нападкам и получил волну хейта в соцсетях после того, опубликовал в Фейсбук фото Владимира и Елены Зеленских в изделиях этого бренда.

Исходя из поста на странице Etnodim, представители бренда не знали, что у президентской четы есть их вышиванки и были приятно удивлены, когда увидели, что Владимир и Елена поздравляют страну с праздником в их одежде.





- Листая ленту, мы никогда не знаем на чьих профилях встретим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день и то, что вы проводите его с Etnodim. С Днем вышиванки! - написали дизайнеры вышиванок, приложив фотографию семьи Зеленских.





Прочитав более полутора тысяч комментариев, которые довольно быстро появились под этим постом, в Etnodim были удивлены уже неприятно. Не все в соцсетях разделили нечаянную радость дизайнеров по поводу того, что президент Украины выбрал их вышиванку. Бренд упрекали, ругали, хейтили, пророчили, что никто не будет покупать одежду Etnodim, называли опубликованный пост антирекламой и эпическим промахом маркетологов и так далее.





Если отвлечься от пассажей комментаторов, порой агрессивных, тоталитарных и некрасивых, суть претензий такова: не всем нравится президент Зеленский, а значит, бренд, чью вышиванку он носит, получил в их глазах "черную метку".

Кажется, создатели этнической коллекции были обескуражены такой ультимативной реакцией.

- Мы делаем вышиванки уже 10 лет, политику всегда обходим стороной, так как у нас есть дело. Нам показалось хорошим показателем, что президент и первая леди выбрали наши вышиванки. Но теперь мы не понимаем, это хорошо или плохо, - несколько растеряно отметили в Etnodim.

На этот комментарий последовала очередная волна негатива. Однако без поддержки дизайнеры тоже не остались.

- ETNODIM, продолжайте делать свое красивое и доброе дело, не реагируя на некрасивых и недобрых людей, - написали в комментариях.

С утра Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев, опубликлвав на своих страницах в соцсетях совместные фотографии в вышиванках. Кроме того, президентская чета отправила расшитые сорочки в подарок президентам и первым леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и "других стран", о чем сообщил Офис президента. Правда, оказалось, что в тексте были кое-какие неточности, и позднее в ОП исправили пост, согласно которому в Канаде есть президент, а в Германии - первая леди.

Как ранее сообщала КП в Украине, по данным соцопроса менее половины украинцев считают Владимира Зеленского успешным президентом, хотя уровень доверия к нему пока по-прежнему выше, чем к другим политикам и государственным институциям.