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22 мая 20, 12:07
Убийство на Житомирщине связано с вымогательством
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МВД проверяет связь между получением взятки полицейским за оренду ставка и убийством семи человек, узнали СМИ.
МВД проверяет связь между получением взятки полицейским за оренду ставка и убийством семи человек, узнали СМИ.

Массовое убийство у озера в поселке Новоселица Житомирской области может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники.

По данным издания, накануне убийства был задержан за вымогательство и получение взятки сотрудник полиции - начальник Попильнянского ОП Коростышевского ОП ГУНП в области.

"Взятку он требовал и получил от подозреваемого в убийстве мужчины за возможность беспрепятственного осуществления рыбного промысла. Сейчас связанность этих преступлений проверяется следствием", - говорится в сообщении.

Эту же версию в комментарии PavlovskyNEWS озвучил брат подозреваемого в убийстве Виктор. 

"Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе", - говорится в сообщении.
 
По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей.
 
По словам мужчины, его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет. "Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", - отмечается в сообщении.
 
В соцсетях пишут, что убийство произошло из-за вімогательства "дани". Один человек взял честно в аренду пруд! Полиция, как всегда потребовала дань ... Мужчина был принципиальный ... У него все по закону и дань платить не хотел! На него давили и он начал бороться! Написал письмо в ГБР .... Говорят, вроде бы, тех полицейских взяли, а после этого к мужчине пришли атошникы на разборки", - пишет Калина Киевская.
 
Как сообщили в МВД, в результате стрельбы погибли семь человек, один спасся бегством, убийца задержан.


Korrespondent
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