Чем жил нардеп Давиденко последние дни?

Около 18.00 23 мая стало известно, что умер народный депутат от депутатской группы "Доверие" Валерий Давиденко. Его нашли с простреленной головой в туалете собственного офиса в Киеве. Друзья убитого парламентария не верят в версию самоубийства.

"КП в Украине" из открытых источников выяснила, чем занимался депутат и какие события происходили незадолго до его смерти.

Еще вчера, 22 мая, депутат на своей страничке "Фейсбук" сообщал об активной работе на родном 208 мажоритарном округе.

- В очередной раз помог средствами защиты медикам: мобильной бригаде врачей, которая выезжает к больным, передал 50 костюмов, 60 респираторов FFP3, 50 пар перчаток, 10 защитных щитков, в районную больницу – маски и очень необходимые тесты на коронавирус, - сказано в посте Давиденко.

Днем ранее позировал с избирателями в вышиванке. Улыбался. 18 мая тоже был на округе. Занимался организацией пожарного водоема в Новых Млинах. Но в этот же день на сайте Верховной Рады появился законопроект, соавтором которого является Давиденко. Целью документа являлось "усовершенствование национального законодательства, которое регулирует отношения корпоративного управления путем внедрения механизма передачи полномочий исполнительных органов предприятий другой организации, который используется в мировом опыте".

19-20 мая был в Киеве, принимал участие в пленарном заседании Верховной Рады, активно голосовал. Коллеги и друзья умершего депутата уверяют, что у него были большие планы и "рабочее настроения". На днях Давиденко видели на Владимирском рынке, якобы, масштабно закупался.

До 15 мая Валерий Давиденко вместе с коллегой, народным депутатом Андреем Котом в течение недели работали во Львовкой области.

Первого апреля депутат задекларировал, что ему вернули долг на сумму свыше 31 миллиона гривен.





В середине марта Валерий Давиденко "засветился" на нескольких популярных политических телеграмм-каналах. Тиражировался его мобильный телефон с колкой припиской "Валерка Давиденко, который украл 2 миллиарда гривен с аграрного фонда Украины". К слову, пользователи социальных сетей разделились во мнениях: одни говорят, что столь дивная смерть Давиденко – это начало передела рынка земли в Черниговской области, вторые – считают, что стоит искать с коррупционными делами в Государственной продовольственно-зерновой компании Украины, набсовет которой он когда-то возглавлял.

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