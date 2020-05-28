ГБР вызвало Порошенко на два допроса

Пятого президента Украины и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 27 мая.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11:00 29 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в повестке, обнародованной на сайте ГБР.





Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в тот же день на 12:00 в 12.00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам". Речь может идти о прослушивании и записи в 2015 году разговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джозефом Байденом.





В ГБР подчеркнули, что "явка обязательна".





Напомним, 26 мая в ГБР ждали Порошенко на допрос по делу о коллекции картин, но он не явился. В музее бывшего президента сотрудники бюро тоже не застали.





В музее Ивана Гончара в Киеве Порошенко выставил 43 картины, которые фигурируют в деле о контрабанде. Возле каждой из них висят оригиналы таможенных деклараций.









Также СМИ сообщали, что ГБР ищет, кто записывал Порошенко и Байдена. В ведомстве считают, что прослушивание разговоров президента Украины могло нанести ущерб государственным интересам.



