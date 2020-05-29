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Украина
29 мая 20, 18:20
Пушилин извинился в Twitter за обстрел жилых кварталов
Пушилин
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Теперь оккупанты хотят запретит доступ к Twitter на подконтрольной им территории.

Сообщение с извинениями за обстрел жилых кварталов появилось в Твиттере Пушилина 27 мая, информирует Цензор.НЕТ.

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР!" — сказано в сообщении.

29 мая Пушилин заявил, что его аккаунт был взломан.

"Доступ к аккаунту восстановлен! Спасибо руководству РФ за оказанную помощь!" — гласит следующая запись.

Теперь Пушилин якобы хочет ограничить доступ к Твиттеру на подконтрольной ему части оккупированной территории.

"Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР! Враг не пройдет!" — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой. ДОКУМЕНТ

Следует отметить, что при этом Пушилин по состоянию на 17:00 29 мая не удалил свой предыдущий твит с извинениями за обстрел жилых кварталов.

Источник: https://censor.net.ua/n3198921
censor.net.ua
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