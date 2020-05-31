За детьми от суррогатных матерей прилетели из Аргентины

В Украину прилетели 11 пар из Аргентины за детьми, рожденными от суррогатных матерей. Чартерный рейс приземлился в аэропорту Борисполь в ночь на 30 мая, сообщило Радио Свобода.

Отмечается, что прибывших лично встретила посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински.

Ранее МИД Украины дал разрешение на въезд в страну родителям из Аргентины, которые из-за закрытых границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.

Родители смогут встретится с детьми через две недели, поскольку все прибывшие должны пройти обязательную обсервацию. Затем им предстоит оформление детского паспорта и поиск возможности вернуться домой.

Напомним, в конце апреля разгорелся скандал после того, как стало известно, что родители-иностранцы из 35 стран мира не могут забрать в Украине своих детей, рожденных суррогатными матерями.

Из-за карантина 46 младенцев находятся в отеле Венеция в Киеве, принадлежащем клинике Biotexcom.