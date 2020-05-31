Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.83
USD
26.83
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 мая 20, 08:27
Маск заявил, что мир может гордиться Crew Dragon
Маск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Следующей важной задачей является безопасное возвращение астронавтов на Землю, подчеркнул Глава SpaceX.

Глава SpaceX Илон Маск считает, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon. Об этом он заявил на брифинге после старта 30 мая, который транслировался на сайте NASA.

"Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь" − подчеркнул бизнесмен.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon успешно стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Позже стало известно, что корабль с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту.
 
Пилотируемый запуск стал первым в США за девять лет. С 2011 года астронавтов доставляли на МКС российскими кораблями Союз.
Korrespondent
Ещё по теме:
К аппаратам ИВЛ в Украине уже подключено 16 человек, - Ляшко
В Италию Украина отправила 20 медиков
Пик заражения коронавирусом в Украине ожидается 14-15 апреля
Заробитчанин праздновал возвращение:Теперь там вспышка COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ищез боец ВСУ с наблюдательного поста на границе с Крымом
noimageЗа детьми от суррогатных матерей прилетели из Аргентины
noimageПерестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным
Лента новостей