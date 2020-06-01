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Новости
Украина
1 июня 20, 13:37
Зеленский о "пленках Деркача"
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США, и отрицает свою причастность к появлению якобы записей разговоров между якобы пятым президентом Украины Петром Порошенко и якобы экс-вице-президентом США Джо Байденом.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа. - Ред.). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - сказал он в интервью британскому The Telegraph по Skype, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране. "Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна", - указал он.

Президент Украины также отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (якобы между Порошенко и Байденом. - Ред). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис Президента Украины", - сказал Зеленский.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

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В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

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censor.net.ua
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