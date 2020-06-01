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Новости
Украина
1 июня 20, 13:50
Ермак с Кулебой едут в Германию говорить о Донбассе и Крыме
Дмитрий Кулеба
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После рабочего визита пройдет совместная пресс-конференция министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его коллеги из МИД Германии Хайко Мааса

Завтра, 2 июня, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят с рабочим визитом Германию, на нем обсудят вопросы, связанные с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса, а также борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Со стороны ФРГ в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Хайко Маас, внешнеполитический советник канцлера Ян Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В украинскую делегацию также войдут министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, замглавы ОП Игорь Жовква и другие чиновники.

Стороны будут обсуждать такие вопросы:

- ситуацию на Донбассе в сфере безопасности и гуманитарной политики;

- инициативы по деоккупации Крыма;

- исполнение договоренностей Нормандского саммита на уровне глав государств и правительств;

- координацию действий для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной болезни COVID-19;

- другие аспекты двустороннего сотрудничества.

На 13:00 2 июня запланирована общая пресс-конференция министров иностранных дел Германии и Украины.

***

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год. На парижском саммите в декабре 2019-го договорились, что нужно внести формулу Штайнмайера в законы Украины. 

28 мая 2020-го Украина на заседании ПС ОБСЕ сообщила, что наблюдатели видели, как боевики восстанавливают свои прежние позиции на участке разведения в Петровском. Ермак заявил, что сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе.
liga.net
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