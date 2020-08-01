За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19

Третий день подряд количество новых случаев заболевания коронавирусом превышает тысячу человек.
30 июля болезнь подтвердили у 1 090 жителей Украины. За этот период 20 ранее заразившихся умерли, 598 - выздоровели.
Общее количество выявленных случаев в стране с начала пандемии достигло 69 тысяч 884. При этом жертвами осложнений болезни стали 1 693, а 38 тысяч 752 - выздоровели. Количество активных больных COVID-19 – 29 тысяч 439, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В Киеве за сутки подтверждено 110 новых случаев. Много заболевших на Львовщине (147), в Ивано-Франковской (111) и Ровенской (82) областях.Данные по регионам
- Винницкая область - 2736 (+38)
- Волынская область - 3783 (+48)
- Днепропетровская область - 1402 (8)
- Донецкая область - 881 (+16)
- Житомирская область - 1850 (+43)
- Закарпатская область - 5146 (+68)
- Запорожская область - 790 (11)
- Ивано-Франковская область - 4557 (+111)
- Кировоградская область - 703 (+1)
- г. Киев - 8241 (+110)
- Киевская область - 3716 (+44)
- Львовская область - 9526 (+147)
- Луганская область - 126 (+4)
- Николаевская область - 590 (+12)
- Одесская область - 3214 (+64)
- Полтавская область - 440 (+9)
- Ровенская область - 6024 (+82)
- Сумская область - 485 (+1)
- Тернопольская область - 2976 (+54)
- Харьковская область - 3711 (85)
- Херсонская область - 227 (+3)
- Хмельницкая область - 1138 (+29)
- Черновицкая область - 5875 (+63)
- Черкасская область - 924 (+5)
- Черниговская область - 823 (+34)
В связи с высоким ростом заболеваемости в стране закрыли на карантин Свято-Успенскую Уневскую Лавру. В течение 31 июля в регионах пройдут заседания комиссий госпотребслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям и местным властям, в результате которых будет принято решение, к какой зоне будет отнесена та или иная область.
В мире коронавирусом заболели 17 295 538 человек, сообщает сайт Worldometer. Из них 673 171 - умерли от болезни, 1 132 579 - выздоровели.
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