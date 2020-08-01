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Новости
Украина
31 июля 20, 09:21
За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19
коронавирус
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СНБО обнародовало данные по заболеваемости по состоянию на 31 июля.

Третий день подряд количество новых случаев заболевания коронавирусом превышает тысячу человек.  

30 июля болезнь подтвердили у 1 090 жителей Украины. За этот период 20 ранее заразившихся умерли, 598 - выздоровели. 

Общее количество выявленных случаев в стране с начала пандемии достигло 69 тысяч 884. При этом жертвами осложнений болезни стали 1 693, а 38 тысяч 752 - выздоровели. Количество активных больных COVID-19 – 29 тысяч 439, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Киеве за сутки подтверждено 110 новых случаев. Много заболевших на Львовщине (147), в Ивано-Франковской (111) и Ровенской (82) областях.

Данные по регионам
  • Винницкая область - 2736 (+38)
  • Волынская область - 3783 (+48)
  • Днепропетровская область - 1402 (8)
  • Донецкая область - 881 (+16)
  • Житомирская область - 1850 (+43)
  • Закарпатская область - 5146 (+68)
  • Запорожская область - 790 (11)
  • Ивано-Франковская область - 4557 (+111)
  • Кировоградская область - 703 (+1)
  • г. Киев - 8241 (+110)
  • Киевская область - 3716 (+44)
  • Львовская область - 9526 (+147)
  • Луганская область - 126 (+4)
  • Николаевская область - 590 (+12)
  • Одесская область - 3214 (+64)
  • Полтавская область - 440 (+9)
  • Ровенская область - 6024 (+82)
  • Сумская область - 485 (+1)
  • Тернопольская область - 2976 (+54)
  • Харьковская область - 3711 (85)
  • Херсонская область - 227 (+3)
  • Хмельницкая область - 1138 (+29)
  • Черновицкая область - 5875 (+63)
  • Черкасская область - 924 (+5)
  • Черниговская область - 823 (+34)

В связи с высоким ростом заболеваемости в стране закрыли на карантин Свято-Успенскую Уневскую Лавру. В течение 31 июля  в регионах пройдут заседания комиссий госпотребслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям и местным властям, в результате которых будет принято решение, к какой зоне будет отнесена та или иная область. 

 В мире коронавирусом заболели 17 295 538 человек, сообщает сайт  Worldometer. Из них 673 171 - умерли от болезни, 1 132 579  - выздоровели.

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kp.ua
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