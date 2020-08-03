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Новости
Украина
3 августа 20, 10:41
В какой области Украины наибольший показатель смертности?
коронавирус
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В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения назвали области Украины, которые лидируют по количеству летальных случаев от коронавируса.

Средний уровень летальности от заболевания коронавирусом по Украине составляет 2,4%, пишет «Фраза».

При этом в трех областях этот уровень существенно превышен. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ЦОЗ, по состоянию на сегодня самые высокие показатели летальности от коронавируса зафиксированы в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Тем временем во Львовской области от коронавирусной болезни умер глава Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко. В этом месяце ему могло исполниться 60 лет. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Старосамборского райсовета в Facebook.

«Преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом», — говорится в сообщении.


Протягом доби підтверджено 1112 випадки COVID-19. Усього підтверджено 72 168 випадків, з них 39 543 одужали, 1725 людей померли.

Fraza.ua
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