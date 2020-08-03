В какой области Украины наибольший показатель смертности?

Средний уровень летальности от заболевания коронавирусом по Украине составляет 2,4%, пишет «Фраза».

При этом в трех областях этот уровень существенно превышен. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ЦОЗ, по состоянию на сегодня самые высокие показатели летальности от коронавируса зафиксированы в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Тем временем во Львовской области от коронавирусной болезни умер глава Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко. В этом месяце ему могло исполниться 60 лет. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Старосамборского райсовета в Facebook.





«Преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом», — говорится в сообщении.







