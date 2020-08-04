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Новости
Украина
4 августа 20, 10:10
В Украину возвращается жара: погода, карта
жара
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По прогнозам Укргидрометцентра, на этой неделе - преимущественно без осадков

В Украину возвращается жара, сегодня температура воздуха днем ​​составит + 25, + 31 градус. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на всей территории страны без осадков и преимущественно солнечно.

Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28, +29 градусов.

"В дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон, в конце недели на севере и кое-где на западе пройдут короткие дожди с грозами", - уточнила Диденко.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.

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liga.net
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