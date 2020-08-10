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Украина
8 августа 20, 09:47
В Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19
COVID-19
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Заболеваемость коронавирусом растет в Украине рекордными темпами. Уже почти 80 тысяч случаев.
Заболеваемость коронавирусом растет в Украине рекордными темпами. Уже почти 80 тысяч случаев.

В Украине четвертый день подряд выявлено рекордное количество случаев коронавируса. Согласно данным Минздрава на субботу, 8 августа. за минувшие сутки обнаружено 1489 инфицированных.

Лнем ранее было виявлено 1453 случая COVID-19.

Всего в Украине уже 79 750 случаев заболевания, из них 43 655 (+600) выздоровели, 1879 (+27) - умерли.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 2955 (+23)
Волынская область - 4226 (+64)
Днепропетровская область - 1525 (+17)
Донецкая область - 965 (+20)
Житомирская область - 2101 (+37)
Закарпатская область - 5697 (+82)
Запорожская область - 919 (+24)
Ивано-Франковская область - 5552 (+126)
Кировоградская область - 718 (+4)
Киев - 9378 (+200)
Киевская область - 4128 (+70)
Львовская область - 10726 (+154)
Луганская область - 152 (+6)
Николаевская область - 696 (+14)
Одесская область - 4069 (+165)
Полтавская область - 491 (+2)
Ровенская область - 6747 (+109)
Сумская область - 653 (+17)
Тернопольская область - 3257 (+45)
Харьковская область - 4661 (+134)
Херсонская область - 259 (+2)
Хмельницкая область - 1323 (+37)
Черновицкая область - 6565 (+88)
Черкасская область - 996 (+21)
Черниговская область - 991 (+26)


Ранее в Минздраве заявили, что в Украине участились сложные случаи заболевания коронавирусом.
Korrespondent
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