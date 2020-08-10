В Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19

Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая область - 2955 (+23)
Волынская область - 4226 (+64)
Днепропетровская область - 1525 (+17)
Донецкая область - 965 (+20)
Житомирская область - 2101 (+37)
Закарпатская область - 5697 (+82)
Запорожская область - 919 (+24)
Ивано-Франковская область - 5552 (+126)
Кировоградская область - 718 (+4)
Киев - 9378 (+200)
Киевская область - 4128 (+70)
Львовская область - 10726 (+154)
Луганская область - 152 (+6)
Николаевская область - 696 (+14)
Одесская область - 4069 (+165)
Полтавская область - 491 (+2)
Ровенская область - 6747 (+109)
Сумская область - 653 (+17)
Тернопольская область - 3257 (+45)
Харьковская область - 4661 (+134)
Херсонская область - 259 (+2)
Хмельницкая область - 1323 (+37)
Черновицкая область - 6565 (+88)
Черкасская область - 996 (+21)
Черниговская область - 991 (+26)
Ранее в Минздраве заявили, что в Украине участились сложные случаи заболевания коронавирусом.