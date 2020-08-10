Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.43
USD
27.59
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 августа 20, 13:20
Названы основания для въезда в Крым: список
граница
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кроме того, пересекающие границу должны будут соблюсти режим самоизоляции или получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

Кроме того, пересекающие границу должны будут соблюсти режим самоизоляции или получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен.

Основания для въезда/выезда из Крыма в период 9-30 августа 

- если абитуриент (с одним из родителей / опекунов) подает документы для поступления в учебное заведение;

- если есть местная регистрации или другое подтверждение проживания в Крыму;

- если есть необходимость воссоединения семьи;

- в случае тяжелой болезни, а также если есть необходимости пополнить запасы лекарств и / или получить медицинскую помощь;

- в случае смерти или тяжелой болезни близких родственников;

- в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного въезда/выезда (в том числе при политических преследованиях со стороны оккупационной власти).

Обязательным условием при пересечении админграницы с Крымом будет установка приложения Дій вдома. А досрочно прекратить самоизоляцию можно будет после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Окончательное решение о пересечении админграницы будет приниматься Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

С 9 по 30 августа в Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом временно прекратили работу контрольно-пропускные пункты въезда на админгранице с Крымом.
liga.net
Ещё по теме:
В Китае сообщили о подозрении на случай бубонной чумы
Деркач опубликовал разговор якобы Порошенко с Путиным
В Украине за сутки коронавирусом заразились 819 человек
В Киеве и трех областях больше всего заболевших за сутки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер
noimageОбъявлен в розыск экс-министр экологии Злочевский
noimageВ Украине одной обязательной прививкой станет больше
noimageВ детсаду Черкасс выявили коронавирус
noimageВ Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки
Лента новостей