Названы основания для въезда в Крым: список

Кроме того, пересекающие границу должны будут соблюсти режим самоизоляции или получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус
С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен.Основания для въезда/выезда из Крыма в период 9-30 августа
Обязательным условием при пересечении админграницы с Крымом будет установка приложения Дій вдома. А досрочно прекратить самоизоляцию можно будет после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Окончательное решение о пересечении админграницы будет приниматься Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.С 9 по 30 августа в Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом временно прекратили работу контрольно-пропускные пункты въезда на админгранице с Крымом.