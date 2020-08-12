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Новости
Украина
12 августа 20, 22:04
День Независимости отпразднуем с учетом карантинных мер
карантин
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

Согласно указу, Кабинет министров должен разработать и обеспечить меры по празднованию годовщины независимости с учетом требований карантина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусмотрено проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности. Кроме того, в День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

Указ также предусматривает проведение культурно-художественных, выставочных и других мероприятий по истории Украины.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.
censor.net.ua
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