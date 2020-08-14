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Новости
Украина
14 августа 20, 19:56
В Киеве ужесточают карантин по коронавирусу
коронавирус
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Усиление карантина в столице начнет действовать с 17 августа

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных на коронавирус.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на брифинге 14 августа.

"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет более 52%. Поэтому будут усилены определенные правительством ограничения и запреты", — заявил он.

Таким образом, по словам Кличко, с 17 августа в столице будет запрещено:

- находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без масок;

- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Такде заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест, а городской общественный транспорт может перевозить пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

Кличко отметил, что столица готовит медучреждения ко второй волне коронавируса и призвал жителей столицы соблюдать карантин. ​​

Напомним, по состоянию на 13 августа в Киеве количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 13 августа, в Украине было зафиксировано 1732 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом по количеству новых больных в сутки.
Delo
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