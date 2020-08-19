Яблочный спас: что можно и что нельзя делать

Известно, что день Яблочного Спаса 19 августа считается официальным окончанием лета и приходом осени – после него ночи становятся холодными, и наступает пора сбора урожая.





Как и любой церковный праздник Яблочный спас имеет свои обычаи и традиции.





Что можно делать в этот день:

В этот день после литургии совершается освящение яблок и других плодов.

Яблочный Спас - день даров земных, традиционный праздник урожая. "Пришел Спас - всему час: плоды зреют".

До Второго Спаса из всего огородного и садового богатства людям можно было употреблять в пищу лишь огурцы. А вот после освящения снимался запрет на вкушение остальных овощей и фруктов, в том числе и яблок.

В день Яблочного Спаса освященные плоды получают волшебную силу, а значит, откусив кусочек яблока и загадав желание, можно быть твердо уверенным, что оно исполнится.

В этот день пекут пироги обязательно с яблоками, хотя не исключалась грибная и ягодная начинки.

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Также стоит максимально собрать урожай. Раньше считалось, что оставшийся урожай уже пойдет не на пользу.

Обязательно нужно угостить яблоками детей и нуждающихся. Нищих принято угощать, чтобы иметь урожай и на следующий год. Также считается, что чем щедрее раздадите, тем добрее будет отношение Всевышнего к усопшим родственникам.

Стоит съесть в этот день хотя бы одно яблоко - пополнить свое здоровье.

Также нужно обратить внимание на погоду - узнаете, каким будет второй месяц зимы. Например, будут ли осадки.

Особо важно в этот день, совпадающий в этом году с Преображением, постараться духовно преобразиться: очистить душу: очистить мысли от лицемерия, лжи, грязных мыслей.











Что нельзя делать на Яблочный спас:





Есть яблоки до Яблочного Спаса, особенно этот запрет касался женщин - нельзя. Связано с ним печальное поверье – если в семье умер ребенок, а его мать ела яблоки до Яблочного Спаса, он не получит гостинец на том свете.





Также запрещено на Второй Спас выполнять любые работы, кроме приготовления пищи и сбора урожая: нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами: "кто на Спаса шьет - до конца дней слезы льет".





Также не стоит забывать, что идет Успенский пост. Нельзя развлекаться, есть мясо, яйца, жирную пищу, и все, что вызывает зависимость. К таким продуктам церковь относит кофе, чай, алкоголь и т.д.





Успенский пост начинается в день празднования Маковея , Медовый Спас 2016 отмечали 14 августа, и заканчивается на Успение Божьей Матери 27 августа.





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А еще, в этот день нельзя убивать насекомых - считается, если муха села на руку дважды – весь год вам будет сопутствовать удача. При этом важно насекомое не прогонять, а дождаться, пока оно само улетит.







