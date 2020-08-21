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Новости
Украина
21 августа 20, 22:15
Зеленская рассказала, как перенесла коронавирус
Елена Зеленская
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Жена президента Украины Елена Зеленская говорит, что у нее до сих пор есть антитела к вирусу, но она продолжает ходить в маске и соблюдать ограничения.

Первая леди страны Елена Зеленская поделилась воспоминаниями и рассказала, как переболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Супруга президента рассказала, что в начале болезни не было никаких симптомов. Уже в самый разгар ее болезни, стало известно, что заболел и сын Кирилл. По ее словам, он перенес заболевание в легкой форме, с незначительным повышением температуры. 

"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки…", - отметила Зеленская.

В общей сложности лечение продолжалось две недели, еще одну она провела в больнице с сыном.

"Болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца…", - добавила Зеленская и призвала украинцев не недооценивать коронавирус.

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Напомним, президент в очередной раз попросил украинцев придерживаться карантинных ограничений: носить маски, соблюдать социальные дистанции. Зеленский отметил, что дальнейший рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 может остановить медицину в Украине.
telegraf.com.ua
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