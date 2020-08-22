Украина достигла нового антирекорда по COVID-19

Коронавирусное заболевание продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 9:00 сегодняшнего утра в стране подтвердили почти 103 тыс. случаев COVID-19.
Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, за который отвечает Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 102 971 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 328 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 244 человека, из них 37 — за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 51 735 человек, за сутки — 657.
Статистика по регионам:
- Винницкая обл - 3553 (+75)
- Волынская обл - 5052 (+63)
- Днепропетровская обл - 1932 (+38)
- Донецкая обл - 1215 (32)
- Житомирская обл - 2734 (+39)
- Закарпатская обл - 6885 (+114)
- Запорожская обл - 1287 (+53)
- Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
- Кировоградская обл - 756 (+5)
- Киев - 11507 (+179)
- Киевская обл - 4881 (+76)
- Львовская обл - 12965 (+172)
- Луганская обл - 232 (19)
- Николаевская обл - 938 (+26)
- Одесская обл - 5788 (+210)
- Полтавская обл - 636 (22)
- Ровенская обл - 8383 (+145)
- Сумская обл - 1145 (+21)
- Тернопольская обл - 4507 (+206)
- Харьковская обл - 7324 (+291)
- Херсонская обл - 332 (+3)
- Хмельницкая обл - 1904 (+76)
- Черновицкая обл - 8713 (+208)
- Черкасская обл - 1248 (+29)
- Черниговская обл - 1423 (+57)
Напомним, в мире не прекращает распространяться уханьский коронавирус COVID-19. Последние данные гласят, что от начала пандемии по всему миру уже зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.