Украина достигла нового антирекорда по COVID-19

Коронавирусное заболевание продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 9:00 сегодняшнего утра в стране подтвердили почти 103 тыс. случаев COVID-19.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, за который отвечает Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 102 971 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 328 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 244 человека, из них 37 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 51 735 человек, за сутки — 657.

Статистика по регионам:

Винницкая обл - 3553 (+75)

Волынская обл - 5052 (+63)

Днепропетровская обл - 1932 (+38)

Донецкая обл - 1215 (32)

Житомирская обл - 2734 (+39)

Закарпатская обл - 6885 (+114)

Запорожская обл - 1287 (+53)

Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)

Кировоградская обл - 756 (+5)

Киев - 11507 (+179)

Киевская обл - 4881 (+76)

Львовская обл - 12965 (+172)

Луганская обл - 232 (19)

Николаевская обл - 938 (+26)

Одесская обл - 5788 (+210)

Полтавская обл - 636 (22)

Ровенская обл - 8383 (+145)

Сумская обл - 1145 (+21)

Тернопольская обл - 4507 (+206)

Харьковская обл - 7324 (+291)

Херсонская обл - 332 (+3)

Хмельницкая обл - 1904 (+76)

Черновицкая обл - 8713 (+208)

Черкасская обл - 1248 (+29)

Черниговская обл - 1423 (+57)

Напомним, в мире не прекращает распространяться уханьский коронавирус COVID-19. Последние данные гласят, что от начала пандемии по всему миру уже зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.