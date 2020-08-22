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Новости
Украина
22 августа 20, 09:34
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19
COVID-19
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За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Коронавирусное заболевание продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 9:00 сегодняшнего утра в стране подтвердили почти 103 тыс. случаев COVID-19.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, за который отвечает Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 102 971 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 328 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 244 человека, из них 37 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 51 735 человек, за сутки — 657.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл - 3553 (+75)
  • Волынская обл - 5052 (+63)
  • Днепропетровская обл - 1932 (+38)
  • Донецкая обл - 1215 (32)
  • Житомирская обл - 2734 (+39)
  • Закарпатская обл - 6885 (+114)
  • Запорожская обл - 1287 (+53)
  • Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
  • Кировоградская обл - 756 (+5)
  • Киев - 11507 (+179)
  • Киевская обл - 4881 (+76)
  • Львовская обл - 12965 (+172)
  • Луганская обл - 232 (19)
  • Николаевская обл - 938 (+26)
  • Одесская обл - 5788 (+210)
  • Полтавская обл - 636 (22)
  • Ровенская обл - 8383 (+145)
  • Сумская обл - 1145 (+21)
  • Тернопольская обл - 4507 (+206)
  • Харьковская обл - 7324 (+291)
  • Херсонская обл - 332 (+3)
  • Хмельницкая обл - 1904 (+76)
  • Черновицкая обл - 8713 (+208)
  • Черкасская обл - 1248 (+29)
  • Черниговская обл - 1423 (+57)

Напомним, в мире не прекращает распространяться уханьский коронавирус COVID-19. Последние данные гласят, что от начала пандемии по всему миру уже зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
telegraf.com.ua
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