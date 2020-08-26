ВСУ приняли на вооружение комплекс крылатых ракет "Нептун"

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Соответствующий приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу", — говорится в сообщении.

Как известно, ракетный комплекс "Нептун" — это крылатые ракеты украинской разработки. Они предназначены для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья.

Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе групп.

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Также украинские крылатые ракеты могут поражать цели в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины получили 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Напомним, в Одесской области 17 июня 2020 года прошли государственные военные испытания украинского комплекса крылатых ракет наземного базирования Р-360 "Нептун".