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26 августа 20, 21:28
Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
Ореховый Спас
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Третий Спас, который празднуют в августе, называют Ореховым. У этого праздника немало традиций и обычаев.

Ореховый Спас - это народный праздник, который у православных христиан посвящен Спасителю. Отмечается он 29 августа, а в народе Третий Спас зовется также Хлебным, Холщевым, Ореховым, Малым и, наконец, Спас на полотне. Третий Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы, и на второй день после завершения Успенского поста.

В этот день празднуется и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Константинополь, и начало сбора орехов, крестьяне сеют озимую рожь, а горожане начинают торговать полотнами и холстами.

Появление чудотворного образа связывают с историей о правителе Авгаре. Больной царь послал к Христу своего служителя-художника с письмом и просьбой прийти в Эдессу и исцелить его, если же это невозможно - написать образ. Христос лишь умыл лицо, отер его полотном, на котором и сохранился образ Спасителя, ставший первой христианской иконой. С этим холстом связывают множество чудес и исцелений. В древности в этот день освящались ткани с изображением Спасителя.

По традиции в этот день наши предки освещали в храме свежие орехи, фрукты, овощи, воду, а также колосья пшеницы, собранные накануне. Только после церковного благословения из освещенных продуктов можно было готовить различные блюда, в которые добавляли орехи и мед, и накрывать праздничный стол.

Ореховый спас 2020 - что нельзя делать в этот день

Бедным и странствующим не принято отказывать в еде и милостыни. Нельзя ссориться, ругаться и желать кому-то зла, потому что считается, что все недоброе вернется с тройной силой. Также нежелательно заниматься тяжелой физической работой.
telegraf.com.ua
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