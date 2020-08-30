За сутки в Украине более 2 тысяч новых заболевших COVID-19

С начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 119 074 человек. Из них - 2527 человек скончались и 56 734 зараженных излечились от недуга. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности Украины.

Так, за последние сутки зафиксировано 2 096 новых случаев заболевания коронавирусом среди наших граждан и 35 летальных исходов. В то же время 596 человек побороли COVID-19 .

Большинство зараженных обнаружили в таких регионах:

во Львовской области - 188 человек;

в Одесской области - 173 человека;