За сутки в Украине более 2 тысяч новых заболевших COVID-19

С начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 119 074 человек. Из них - 2527 человек скончались и 56 734 зараженных излечились от недуга. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности Украины.
Так, за последние сутки зафиксировано 2 096 новых случаев заболевания коронавирусом среди наших граждан и 35 летальных исходов. В то же время 596 человек побороли COVID-19 .
Большинство зараженных обнаружили в таких регионах:в Харьковской области - 198;
В связи с распространением коронавируса в Украине действует карантин до 31 октября. С 1 августа страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую, красную зоны карантина – в зависимости от степени эпидемической опасности.
На заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение об изменении списка карантинных зон на территории Украины: туда добавили Ивано-Франковск. Полный список населенных пунктов, теперь входящих в красную карантинную зону, можно посмотреть здесь.
С 28 августа Украина запретила въезд в страну иностранцев. Изменился и список тех, для кого сделают исключение - пунктов стало больше.