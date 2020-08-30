Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.65
USD
27.48
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 августа 20, 10:57
За сутки в Украине более 2 тысяч новых заболевших COVID-19
COVID
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В то же время 596 человек излечились от заболевания.

С начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 119 074 человек. Из них -  2527 человек скончались и 56 734 зараженных излечились от недуга. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности Украины.

Так, за последние сутки зафиксировано 2 096  новых случаев заболевания коронавирусом среди наших граждан и 35 летальных исходов. В то же время 596 человек побороли COVID-19 . 

Большинство зараженных обнаружили в таких регионах:

в Харьковской области - 198; 
во Львовской области - 188 человек;
в Одесской области - 173 человека;
в Киеве - 109 человек.

В связи с распространением коронавируса в Украине действует карантин до 31 октября. С 1 августа страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую, красную зоны карантина – в зависимости от степени эпидемической опасности. 

На заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение об изменении списка карантинных зон на территории Украины: туда добавили Ивано-Франковск. Полный список населенных пунктов, теперь входящих в красную карантинную зону, можно посмотреть здесь. 

С 28 августа Украина запретила въезд в страну иностранцев. Изменился и список тех, для кого сделают исключение - пунктов стало больше. 
kp.ua
Ещё по теме:
Будут ли повышать пенсионный возраст женщинам
Украина готова предоставить политическое убежище белорусам
В Украине с понедельника — новое деление на карантинные зоны
В США бушует ураган "Лаура": миллионы жителей эвакуировали
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ширяев: Нацкорпусу платили Порошенко, Ахметов и Тимошенко
noimageРоссия выдала соучастника убийства экс-участника АТО Мамчура
noimageОсенний призыв 2020: количество срочников хотят сократить
noimageКалендарь православных праздников на сентябрь 2020
Лента новостей