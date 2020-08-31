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Украина
31 августа 20, 10:27
Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за суткик
COVID-19
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По состоянию на утро 31 августа в Киеве коронавирусом заболели 277 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 13 370 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 277 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 4 339 пациентов.

По состоянию на 31 августа количество активных больных составляет 8 823 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 31 августа, зафиксирован 2 141 новый случай заражения. При этом 30 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 30 августа сообщалось о 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.


Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 121 215 человек, умерли с начала пандемии 2 557 человек (за сутки 30), выздоровевших – 57 114 (за сутки 380), 

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 61 544 человека, что на 1 731 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших
censor.net.ua
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