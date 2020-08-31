Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.88
USD
27.54
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 августа 20, 15:32
Учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
1 сентября
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Образовательный процесс в случае красного уровня эпидемической опасности будет проходить в дистанционном режиме.
Карантинные зоны

На брифинге исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что уровень эпидемиологической опасности будет определяться Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красных зонах" посещение учреждений образования запрещено, а образовательный процесс будет в дистанционном режиме.

"Красный уровень опасности установлен в 19 зонах. Город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, город Беляевка и Измаил Одесской области, город Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области, города Бережаны, Чертков Тернопольской области, город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новосельский районы", - назвал Шкарлет регионы, которые вошли в "красную зону".

Санитарный контроль

В пределах компетенции МОН обратилось к ОГА, руководителям департаментов и учреждений образования по организации образовательного процесса.

Так, руководители заведений и их учредители должны в обязательном порядке обеспечить безперебойное водо, газо, электро и теплоснабжения учреждений образования. Обеспечить обязательный отвоз учащихся в учреждения образования, но с обязательным санитарным контролем и соблюдением норм по количеству пассажиров.

Условия организации питания

Рекомендуется установить особые условия организации питания учащихся в учебных заведениях. Возможен сэндвичный тип питания и надлежащий режим питьевой воды.

Обеспечение масками

Рекомендовано обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты и соответствующим оборудованием (бесконтактные термометры, антисептики).

Использование медицинской маски может быть не только промышленного производства, но и самостоятельного. В МОН считают, что это существенно удешевит процесс индивидуальной защиты.

Особенности организации образовательного процесса

Учебным заведениям рекомендовано реализовать собственное автономное право и определить особенности организации образовательного процесса. В то же время, руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, предусмотреть возможность внесения изменений сроков каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации.

С целью обеспечения социальной дистанции рекомендуется использовать более крупные помещения, например, актовые залы.

Дистанционное обучение

С учетом возможности введения в отдельных районах красного уровня эпидемиологической опасности МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении. Он прошел общественное обсуждение. В МОН надеются, что в ближайшее время он будет принят Кабмином.

"Мы предусмотрели упрощение организации дистанционного обучения и нормированную организацию дистанционного обучения", - отметил глава МОН.

12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

После чего продлили карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября. 

По состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.

С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах. 

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Шмыгаль обнародовал план своей деятельности
Учебный год в школах завершится дистанционно – график этапов
Учебный год в Украине завершится дистанционно
Стали известны подробности обысков в КНУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Партия СН утвердила своих кандидатов на мэры. СПИСОК
noimageШколы смогут сами определять время каникул
noimageНовый вид мошенничества: Киевлян предупреждают
noimageКиев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за суткик
noimageВ Крыму проходит серия обысков у крымских татар. ФОТО
Лента новостей