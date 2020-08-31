Учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах

На брифинге исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что уровень эпидемиологической опасности будет определяться Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красных зонах" посещение учреждений образования запрещено, а образовательный процесс будет в дистанционном режиме.

"Красный уровень опасности установлен в 19 зонах. Город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, город Беляевка и Измаил Одесской области, город Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области, города Бережаны, Чертков Тернопольской области, город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новосельский районы", - назвал Шкарлет регионы, которые вошли в "красную зону".

В пределах компетенции МОН обратилось к ОГА, руководителям департаментов и учреждений образования по организации образовательного процесса.

Так, руководители заведений и их учредители должны в обязательном порядке обеспечить безперебойное водо, газо, электро и теплоснабжения учреждений образования. Обеспечить обязательный отвоз учащихся в учреждения образования, но с обязательным санитарным контролем и соблюдением норм по количеству пассажиров.

Рекомендуется установить особые условия организации питания учащихся в учебных заведениях. Возможен сэндвичный тип питания и надлежащий режим питьевой воды.

Рекомендовано обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты и соответствующим оборудованием (бесконтактные термометры, антисептики).

Использование медицинской маски может быть не только промышленного производства, но и самостоятельного. В МОН считают, что это существенно удешевит процесс индивидуальной защиты.

Учебным заведениям рекомендовано реализовать собственное автономное право и определить особенности организации образовательного процесса. В то же время, руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, предусмотреть возможность внесения изменений сроков каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации.

С целью обеспечения социальной дистанции рекомендуется использовать более крупные помещения, например, актовые залы.

С учетом возможности введения в отдельных районах красного уровня эпидемиологической опасности МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении. Он прошел общественное обсуждение. В МОН надеются, что в ближайшее время он будет принят Кабмином.

"Мы предусмотрели упрощение организации дистанционного обучения и нормированную организацию дистанционного обучения", - отметил глава МОН.

12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

После чего продлили карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

По состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.

С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.